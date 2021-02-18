Otomobile silahlı saldırı düzenleyenlerin evinden cephanelik çıktı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir kişinin otomobiline silahlı saldırı düzenleyen zanlıların evinden cephanelik çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Şubat tarihinde Kadirli ilçesinde M.T. isimli şahsın otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı yerinde gerekli çalışmaları yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 13 farklı noktada bulunan 30 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek saldırıyı gerçekleştirenlerin A.M.O., Y.B., M.T., A.T. ve M.B. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. JASAT ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucu şüphelilerin ikametgahlarına aynı anda operasyon düzenlendi. Şahıslar kıskıvrak gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon kapsamında şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 4 adet ruhsatsız tabanca, 18 tabanca namlusu, çok sayıda tabanca mermersi ile 200 gram kubar esrar ele geçirildi.