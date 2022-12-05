Otomobile, motosiklete sonra da tezgahtara çarptı...Ortalığı savaş alanına çeviren sürücü kayıplara karıştı

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, önce otomobil ve motosiklete ardından tezgahtara çarparak durabildi. 1 kişinin yaralandığı kazada, ortalığı savaş alanına çeviren sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Kaza, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 23 HE 467 plakalı hafif ticari araç, park halindeki 34 FK 451 plakalı motosiklete ve 23 AC 938 plakalı otomobile çarptı. Hızını alamayarak savrulan araç ardından bir tezgaha çaptı. Kazada, 16 yaşındaki tezgahtar M.E.Ç. yaralanırken kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.