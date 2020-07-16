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Otomobile giren yılan kazaya neden oldu
MERSİN'DE OTOMOBİLE GİREN YILAN, SÜRÜCÜNÜN FARK EDEREK PANİKLEMESİYLE HASARLI KAZAYA YOL AÇTI.
Asayiş 16.07.2020, 18:01
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Mersin’de otomobile giren yılan, sürücünün fark ederek paniklemesiyle hasarlı kazaya yol açtı.
Edinilen bilgiye göre, 01 UR 427 plakalı araç sürücüsü, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde seyir halindeyken otomobilinin içerisindeki yılanı görünce panikleyerek direksiyon hakimiyeti kaybetti. Otomobil, önünde seyreden 33 M 1130 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durabildi. Kazada, her iki araçta da hasar meydana gelirken, araçtan inen sürücü durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki yılanı bularak çıkardı. Yılanın, doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
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