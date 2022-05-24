banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

Otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı, benzinliğe daldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde önündeki dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, hızla benzinliğe girerek, yakıt almaya gelen ticari araca çarptı.

Asayiş 24.05.2022, 12:02 24.05.2022, 12:12
Otomobile çarpmamak için direksiyon kırdı, benzinliğe daldı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde önündeki dönüş yapmak isteyen otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı kamyonet, hızla benzinliğe girerek, yakıt almaya gelen ticari araca çarptı.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris-Datça yolunda seyir halinde olan bir kamyonetin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen ve aniden dönüş yapan otomobile çarpmamak manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, hızını alamayıp benzin için sıra bekleyen başka bir araca çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

O anlarda iş yeri güvenlik kameraları kayıttaydı

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntülerde kamyonet sürücüsünün önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı ve ardından benzinliğe girerek yakıt almaya gelen ticari araca çarptığı görülüyor.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
22°
açık