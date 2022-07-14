Otomobile çarpıp havada taklalar atan motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu

Samsun’da önüne dönüş yapan otomobile hızla çarparak havada taklalar atan motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu kameraya yansıdı.

Kaza, Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Türkiş Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ şeridinde seyir halinde olan O.Ş.’nin(23) kullandığı 55 plakalı motosiklet, orta şeritten sağa dönüş yapan Ali Abdulhakeem A. yönetimindeki Irak plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar atan motosiklet sürücüsü yere düşerek sürüklendi. Daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kalkan sürücü, yürüyerek yolun kenarına çıktı. Kaza anı ve motosiklet sürücüsünün inanılmaz kurtuluşu arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi.