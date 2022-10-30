Otomobile çarparak bariyerlere savrulan motosiklet sürücüsü kamerada

Ümraniye TEM Otoyolunda seyir halinde olan motosiklet sürücüsü kontrolü kaybederek otomobile çarpıp bariyerlere savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kaza anları kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Muhammet Eyüp Ensar Turanoğlu seyir halindeyken kontrolü kaybederek 34 FRV 243 plakalı Skoda marka Ümit Gül yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyerlere savrulan motosiklet sürücüsü ayaklarından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından iki ayağı kırılan sürücüyü, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen motosiklet sürücü yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, polis kaza ile ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, kaza anları ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.