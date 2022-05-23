Otomobilden metamfetamin çıktı 1 kişi tutuklandı

Adana’da polisin hassas burunlu köpekle otomobilde yaptığı aramada 191 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde taşındığı ihbarının harekete geçti. Polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda seyir halindeki otomobili takibe aldı. Ekipler, çevresini polis otolarıyla sardığı aracın sürücüsünü uygulama noktasında durdurdu. Sürücü İ.T. ile yanındaki İ.E.’nin indirildiği araçta narkotik köpeği ‘Aşil’ ile arama yapıldı. Aşil’in aracın torpidosuna tepki vermesinin ardından yapılan detaylı aramada 191 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.T. ile İ.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.T. tutuklanırken, İ.E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.