Otomobilden matkap ve kablo çalan hırsız kamerada

Isparta’da inşaat işiyle uğraşan bir kişinin aracından matkap ve seyyar kabloları çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, sabaha karşı saat 03.56 sıralarında Yedişehitler Mahallesi 2924. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işiyle uğraşan vatandaş iş için kullandığı malzemelerinin olduğu 32 LE 836 plakalı otomobilinin yanına geldiğinde kapısının açık olduğunu fark etti. Şüphelenerek aletlerini kontrol eden şahıs, iş aletlerinin yerinde olmadığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Vatandaş durumu polise bildirirken, güvenlik kamerasına takılan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Olay yerine gelen polis ekipleri, incelemelerini tamamladıktan sonra hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Aracındaki matkap ve seyyar kabloları çalınan vatandaş, "Sabah arabamın yanına geldim, evde birkaç işim vardı. Takımlarıma bakarken kapının açık olduğunu gördüm. Hırsız girmiş, matkap ve seyyarlarımı almış ve arabamı dağıtmış’’ dedi.