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Otomobilden kurtardıkları yavru kediyi sahiplendiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde görev yapan itfaiyeciler, bir otomobilin motor kısmında mahsur kalan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi.

Asayiş 30.04.2021, 13:41
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Otomobilden kurtardıkları yavru kediyi sahiplendiler

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde görev yapan itfaiyeciler, bir otomobilin motor kısmında mahsur kalan yavru kediyi kurtarıp, sahiplendi.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Duraklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BYC 617 plakalı Toyota marka otomobilin sahibi, otomobilinin kaput kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Bunun üzerine kedinin orada mahsur kaldığını ve çıkamadığını anlayan vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, otomobilin motor kısmında mahsur kalan kediyi kurtarabilmek için çalışma başlattı. Yavru kedi ekiplerin başarılı çalışmasının ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Daha sonra itfaiye ekipleri, bakacak kimse olmadığı için yavru kediyi sahiplenerek itfaiye müfrezesine götürdü, bakımını üstlendi.
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