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Otomobilden kaçak içki çıktı
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 25 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ.
Asayiş 09.09.2020, 16:52
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Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İzmir’den Salihli’ye kaçak içki getirileceği ihbarını değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Salihli girişinde durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Otomobilde yapılan aramada çeşitli markalarda toplam 25 şişe kaçak içki ele geçirdi. Kaçak içkilere el konulurken A.E. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefetten idari işlem yapıldı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi.
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