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Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü

Malatya’da gölet kenarında eğlenen 4 şahsın üzerine silahla ateş açıldı. Olayda baş kısmına isabet alan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Asayiş 16.07.2022, 04:17
Otomobilden gölet kenarındaki gençlere ateş açıldı: 1 ölü

Malatya’da gölet kenarında eğlenen 4 şahsın üzerine silahla ateş açıldı. Olayda baş kısmına isabet alan 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay , 02.00 sularında Battalgazi ilçesi Orduzu Pınarbaşı Göleti mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, gölet kenarında sohbet eden 4 şahsın üzerine bölgeye otomobille gelen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu baş kısmında isabet alan Onur K. (25) yaralandı. Zanlıların bölgeden kaçarak uzaklaştığı olayda yaralı şahsı arkadaşları araçlarına alarak hastaneye götürmeye çalışırken, yolda ambulansa alınan Onur K. Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin bölgede inceleme yaptığı olayda yaralı gencin beraberindeki 3 arkadaşı ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, hastanede tedavi altına alınan Onur K. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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