Otomobilden çaldıkları telefonu satarken suçüstü yakalandılar

Sancaktepe’de cadde üzerinde park halinde bulunan bir araç içerisinden telefon çalan hırsızlar, çaldıkları telefonu satarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, “otodan hırsızlık" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve olayların aydınlatılarak suçların önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde Sancaktepe’de 11 Ağustos’ta Safa Mahallesi’ndeki bir cadde üzerinde duran araç içerisinden telefon çalındığı ve şüpheli şahısların olay yerinden uzaklaştıklarını belirledi. Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada 45 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen polis ekipleri, şüpheli şahısların kimlik bilgilerini tespit etti. P.K. ve K.K. isimli şüpheli şahısların hırsızlık suçunu gerçekleştirdikten sonra minibüs ile olay yerinden uzaklaştıkları belirlendi.

Araştırmaların devamında aynı gün P.K. ve K.K. isimli şahısların Sultanbeyli ilçesinde bulunan bir telefon mağazasına çalıntı telefonu sattıklarının belirlenmesi üzerine mağaza sahibi olan A.K. isimli şahıs, şüpheli P.K.ve K.K. isimli şahıslar çalıntı telefon ile birlikte muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan A.K. isimli şahıs hakkında “Suç Eşyasının Satın Alınması” suçundan, P.K. ve K.K. isimli şahıslar hakkında “otodan hırsızlık” suçundan adli işlem yapıldı. İşlemleri tamamlanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin aracın camından uzanarak telefonu çaldıkları, ardından koşarak bir minibüse bindikleri ve telefonu satmak için dükkana girdikleri yer alıyor.