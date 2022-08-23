Otomobilden çaldıkları laptopu sattılar, güvenlik kameralarından kaçamadılar

Bursa’da park halindeki otomobilden laptop çalan 2 kişi, çaldıkları cihazı elektronikçiye sattı. Yaklaşık 20 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, hırsızlık yapan biri kadın iki şüphelinin laptopu sattığını tespit etti. Laptop bulunarak sahibine teslim edilirken, kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 hırsızlık şüphelisi şahıs, park halindeki bir otomobilden laptop çalarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine harekete geçen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan yaklaşık 20 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Yapılan araştırma neticesinde şüphelilerin 2.el elektronikçiler çarşısına giderek faturasız bir şekilde laptopu sattıkları belirlendi. Laptop alınarak sahibine teslim edilirken, şüphelilerin yakalama çalışmaları devam ediyor.