Otomobildeki uyuşturucu zulası Rona’dan kaçamadı

Bursa’da bir araçta narkotik köpeği Rona tarafından yapılan aramalarda 15 kilogram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda narkotik köpeği Rona tarafından bir aracın içerisinde 15 kilo 320 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli N.B. gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.