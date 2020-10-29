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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

ADANA’DA BULUNDUKLARI OTOMOBİLDE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLEN VE HASTANEYE GİTTİKLERİNİ İLERİ SÜREN ZANLILAR TUTUKLANDI.

Asayiş 29.10.2020, 09:47
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Otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Adana’da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen ve hastaneye gittiklerini ileri süren zanlılar tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ve arama yaptığı otomobilin arka koltuğuna gizlenmiş 1 kilo 22 gram metamfetamin, 11 gram esrar ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Bilal A. (29) emniyete getirilerek ifadeleri alındı. Zanlılardan sürücü olan Bilal A. kolu kırık olan arkadaşı Serdar K.’yi (27) Kayseri’deki özel bir hastaneye götürdüğünü söyleyerek uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü.

Zanlılar ifadelerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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