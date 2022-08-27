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Otomobilde tartıştığı komiseri silahla öldürdü, kaçan kadın yakalandı
Sancaktepe’de otomobilin içinde tartıştığı komiseri silahla vurarak öldüren ardından olay yerinden kaçan kadın, polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş 27.08.2022, 17:13
Sancaktepe’de otomobilin içinde tartıştığı komiseri silahla vurarak öldüren ardından olay yerinden kaçan kadın, polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Sancaktepe’de gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Beykoz’da görev yapan komiser Sinan Aytığ (32) bir otomobilde Aynur A. (35) isimli kadın ile beraber bulunduğu sırada aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Aynur A. ruhsatsız olduğu öğrenilen bir tabanca ile Aytığ’ı başından vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Aynur A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Sinan Aytığ’ın Beykoz’da görev yaptığı ve tayininin çıktığı Van’a 1 hafta sonra gitmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi. Aytığ’ın cenazesi memleketi Bitlis’e gönderildi.
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