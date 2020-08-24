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Otomobilde sızan LPG bomba gibi patladı: 3 yaralı
SIZAN GAZ BOMBA GİBİ PATLADI
Asayiş 24.08.2020, 20:37
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde LPG sızıntısı sonucu meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
Olay, Kümbet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ü, 46 AAU 204 plakalı otomobiline gaz dolumu yaptıktan sonra cadde üzerinde seyir halindeyken araçta patlama yaşandı. Patlama sonrasında kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki çöp konteynırına çarptı. Olayda araç sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.
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