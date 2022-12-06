Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan baba hayatını kaybetti

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde otomobilde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivaslı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Mumcu Caddesi üzerinde otomobille seyir halinde olan E.A. (54) ile oğlu E.A. (28) silahlı saldırıya uğradı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan baba E.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken ekiplerce gözaltına alınan şüpheli Z.Ö.’nün(68) emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.