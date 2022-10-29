Otomobilde cansız bedeni bulunan 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenmiş

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir otomobilde cansız bedenleri bulunan kadın ve erkeğin, aracın kapalı otoparkta uzun süreli çalışmasından dolayı sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi 118. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 38 PL 763 plakalı araç içerisinde hareketsiz şekilde 2 kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemede isimlerinin Savaş Y. ve Betül K. olduğu öğrenilen 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden şahısların yakınları da olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenmişler

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 2 kişinin ölüm sebeplerinin kapalı otopark içerisinde aracın uzun süreli çalışmasından dolayı egzozdan çıkan dumandan dolayı karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Savaş Y. ve Betül K.’nın cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.