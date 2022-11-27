Otomobil, yolun karşısındaki servis aracına çarparak durabildi

Adana’da kontrolden çıkan otomobil, hafif ticari araca çarptı ardından yolun karşısına geçerek servis aracıyla çarpıştı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza, merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil, önce bir hafif ticari araca çarptı. Ardından da refüjden yolun karşısına geçerek servis aracına çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle otomobil takla attıktan sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.