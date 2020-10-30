banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti
İzmir depreminde 12 kişi hayatını kaybetti
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Atatürk'ün bilinmeyen fotoğrafları Küçükçekmece’de sergileniyor
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Masumlar Apartmanı'ndan farkındalık...
Dolar yine rekorla başladı!
Dolar yine rekorla başladı!

Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarptı

KADİRLİ İLÇESİNDE YOLUN KARŞI TARAFINA GEÇMEK İSTEYEN ANNE VE OĞLUNA OTOMOBİL ÇARPTI

Asayiş 30.10.2020, 20:53
2
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarptı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçerken bir otomobilin çarptığı anne ve oğlu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli-Adana yolu üzeri Kamil Kara Bulvarı, yeni belediye hizmet binası karşısında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil , yaya geçidinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen Fatma Zehra Türkmenoğlu ve oğlu Selim Türkmenoğlu’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil üzerinden fırlayıp asfalt zemine düşen anne ve oğlu kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kadirli ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Zehra Türkmenoğlu ve Selim Türkmenoğlu tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Hastanede tedavisi süren anne ve oğlunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
banner378
Namaz Vakti 30 Ekim 2020
İmsak 06:00
Güneş 07:26
Öğle 12:53
İkindi 15:42
Akşam 18:10
Yatsı 19:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 16
2. Fenerbahçe 6 14
3. Karagümrük 7 11
4. Kasımpaşa 7 11
5. Galatasaray 6 10
6. Çaykur Rizespor 6 8
7. Antalyaspor 6 8
8. Malatyaspor 6 8
9. Göztepe 6 7
10. Başakşehir 6 7
11. Beşiktaş 5 7
12. Gaziantep FK 6 7
13. Sivasspor 5 7
14. Erzurumspor 6 7
15. Hatayspor 4 7
16. Konyaspor 5 6
17. Kayserispor 5 6
18. Trabzonspor 7 5
19. Denizlispor 6 5
20. Gençlerbirliği 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 7 17
2. İstanbulspor 7 16
3. Adana Demirspor 7 14
4. Samsunspor 7 14
5. Ankara Keçiörengücü 7 13
6. Altınordu 7 13
7. Adanaspor 8 12
8. Giresunspor 6 11
9. Altay 6 10
10. Balıkesirspor 8 10
11. Akhisar Bld.Spor 7 9
12. Bursaspor 7 7
13. Menemen Belediyespor 7 6
14. Bandırmaspor 7 5
15. Ümraniye 7 5
16. Ankaraspor 7 4
17. Boluspor 7 3
18. Eskişehirspor 7 3
Takımlar O P
1. Everton 6 13
2. Liverpool 6 13
3. Aston Villa 5 12
4. Leicester City 6 12
5. Tottenham 6 11
6. Leeds United 6 10
7. Southampton 6 10
8. Crystal Palace 6 10
9. Wolverhampton 6 10
10. Chelsea 6 9
11. Arsenal 6 9
12. West Ham 6 8
13. Man City 5 8
14. Newcastle 6 8
15. M. United 5 7
16. Brighton 6 5
17. West Bromwich 6 3
18. Burnley 5 1
19. Sheffield United 6 1
20. Fulham 6 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 7 14
2. Real Madrid 6 13
3. Granada 6 13
4. Villarreal 7 12
5. Atletico Madrid 5 11
6. Cádiz 7 11
7. Osasuna 6 10
8. Elche 5 10
9. Getafe 6 10
10. Real Betis 7 9
11. Eibar 7 8
12. Barcelona 5 7
13. Sevilla 5 7
14. Valencia 7 7
15. Deportivo Alaves 7 7
16. Athletic Bilbao 6 6
17. Celta de Vigo 7 6
18. Huesca 7 5
19. Levante 6 4
20. Real Valladolid 7 3