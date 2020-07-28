Son Dakika
Otomobil yoldan çıktı: 2 yaralı
KIRKLARELİ'NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİ TEM OTOYOLU ÜZERİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN YOLDAN ÇIKMASI SONUCU GERÇEKLEŞEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 28.07.2020, 16:54
5
Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi TEM Otoyolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin yoldan çıkması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Lüleburgaz TEM Otoyolu Edirne istikameti üzerinde Hamitabat Park Alanı yakınlarında direksiyon hakimiyeti kaybedilen 34 NZ 8920 plakalı otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana geldi. Kazada sürücü Emine K. ve otomobilde bulunan çocuğu yaralandı. Olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sağlık ekipleri ve Lüleburgaz itfaiyesi kısa sürede intikal etti. Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların tedavisi devam ederek, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
29°
açık
Namaz Vakti 28 Temmuz 2020
|İmsak
|04:03
|Güneş
|05:49
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:32
|Yatsı
|22:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25