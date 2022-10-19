Otomobil yolcu indiren otobüse çarptı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yolcu indiren otobüse otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl’den Bursa’ya seyir halinde olan Furkan A. (27) yönetimindeki 16 ALG 001 plakalı otomobil, yasak olan yerde duraklama yaparak yolcu indiren Turgay U. (56) yönetimindeki 40 AAH 382 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, bariyerler üzerine çıkarak durdu. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otobüsteki diğer yolcular başka bir otobüsle yolculuklarına devam ettiler. Kaza nedeniyle kapanan yol, Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.