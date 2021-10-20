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Otomobil yayaya ardından otomobile çarptı: 3 yaralı

Zonguldak’ta bir otomobil önce yayaya ardından bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Asayiş 20.10.2021, 18:06
Otomobil yayaya ardından otomobile çarptı: 3 yaralı

Zonguldak’ta bir otomobil önce yayaya ardından bir araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi’nde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Kozlu istikametine giden 67 AJ 219 plakalı araç sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Hızını alamayan otomobil ardından önündeki araca çaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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