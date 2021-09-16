banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
TBB, ‘aykırı’ dedi, bankalar komisyonları geri ödüyor
Hafta sonu da okul olacak mı?
Hafta sonu da okul olacak mı?
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru! Tam 9 gol
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek
İbrahim Tatlıses, 12 yıl aradan sonra konser verecek

Otomobil yaya geçidini kullanan yayaya çarptı

Zonguldak’ta bir otomobil sürücüsü; yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan talihsiz kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 16.09.2021, 15:40
Otomobil yaya geçidini kullanan yayaya çarptı

Zonguldak’ta bir otomobil sürücüsü; yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan talihsiz kadın ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Kozlu ilçesi D10 Karayolu Milli Egemenlik Caddesi üzerine meydana geldi. Sevim E. (43) isimli kadın yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Zonguldak-Kozlu istikametine seyreden 67 ACB 426 plakalı BMW marka aracın sürücüsü yolun yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan kadını görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi yapılan Sevim E. ambulansla BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0