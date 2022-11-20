Otomobil viyadük bariyerine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin viyadüğün demir bariyerlerine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı viyadük üstünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umut Oruç idaresindeki 06 BJ 1123 plakalı otomobil bir aracın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak viyadüğün demir bariyerlerine çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Umut Oruç ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.