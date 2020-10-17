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Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü

ÇORUM’DA BİR OTOTMOBİL İLE TIR’IN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Asayiş 17.10.2020, 01:43
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Otomobil ve tır çarpıştı: 1 ölü

Çorum’da bir otomobil ile Tır’ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Çorum-Samsun karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arif C.’nın kullandığı 19 NC 610 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 NG 236 Tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile TIR’ın altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ile otomobilden çıkartılan Arif C.’nın cansız bedeni otopsi yapılmak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken Tır sürücüsünün göz altına alındığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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