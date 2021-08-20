Otomobil ve minibüs kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada otomobilin içerisinde sıkışan sürücü hayatını kaybederken biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı üzeri Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi kavşağında meydana geldi. Hasan Topal yönetimindeki 46 ACN 479 plakalı otomobil ile Cumali Cankurt (33) yönetimindeki 01 DME 14 plakalı minibüs kavşakta çarpıştı.

Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Hasan Topal hayatını kaybetti.

Minibüste bulunan Cumali Cankurt, İsmail ve Celalettin Gök (10) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan itfaiye ve CANKUR ekipleriyse araç içerisinde sıkışan Topal’ı kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken yol bir süre trafiğe kapandı.