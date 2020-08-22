Son Dakika
Otomobil ve iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler tutuklandı
GAZİANTEP'TE BİR OTOMOBİLDEN VE İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK YAPAN VE ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN TESPİT EDİLEN 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ŞÜPHELİ ŞAHISLARDAN 3'Ü ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.
Asayiş 22.08.2020, 10:10
6
Gaziantep’te bir otomobilden ve iş yerinden hırsızlık yapan ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3’ü adli makamlarca tutuklandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen otodan hırsızlık ve iş yerinden hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde otodan ve iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından da kaydedilen şüpheli şahıslar adli mercilere sevk edildi.
Şüpheli şahıslardan 3’ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
26°
açık
Namaz Vakti 22 Ağustos 2020
|İmsak
|04:40
|Güneş
|06:14
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:58
|Akşam
|20:00
|Yatsı
|21:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25