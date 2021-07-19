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Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Giresun’da geçtiğimiz günlerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Asayiş 19.07.2021, 17:08
Otomobil ve çekicinin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
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Giresun’da geçtiğimiz günlerde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Giresun’un Tirebolu ilçesinde 14 Temmuz günü Sedai Topçu yönetimindeki 28 AAH 100 plakalı çekici ile Celal Erol idaresindeki 52 EC 272 plakalı otomobil, Tirebolu 42. Gönüllü Alayı Tünelinde çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Hatice Kestane (52) olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Celal Erol (48) ve otomobilde yolcu olarak bulunan Yeter Kuşluhan (42), Medine Kestane, Kerem Kuşluhan (19) yaralandı. Yaşanan trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde tünele giren otomobil daha sonra hızı azaltıp durunca arkasından gelen çekicinin otomobile çarptığı görüldü.
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