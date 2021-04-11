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Otomobil Van Gölü’ne uçtu: 4 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Van Gölü’ne uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Asayiş 11.04.2021, 15:37
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Otomobil Van Gölü’ne uçtu: 4 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin Van Gölü’ne uçması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Göründü ile Altınsaç mahalleleri arasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak 20 metre yükseklikten Van Gölü’ne uçtu. Bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerince araçtaki 4 kişi kurtarılarak ambulansla Gevaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Van-Erciş karayolu üzerindeki Cezaevi Kavşağı’nda meydana gelen kazada ise 4 kişi yaralandı.
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