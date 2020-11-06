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Otomobil üzerinde kızın tehlikeli yolculuğu
BURHANİYE İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLİN ÜZERİNDE, KIZIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU, BİR SÜRÜCÜNÜN CEP TELEFONU TARAFINDAN AN VE BE AN KAMERAYA BÖYLE YANSIDI.
Asayiş 06.11.2020, 09:04
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin üzerindeki kızın tehlikeli yolculuğu an be an kameraya yansıdı. Burhaniye’nin tatil beldesi Ören Mahallesi yolunda tehlikeye aldırmadan aracın üzerinde giden kızın ve zaman zaman sürücünün tehlikeli anları cep telefonuyla görüntülendi.