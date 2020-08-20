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Otomobil üst geçitten uçtu: 1 yaralı
ELAZIĞ’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL TREN YOLUNDAN AŞAĞI UÇTU. KAZADA OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Asayiş 20.08.2020, 12:39
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Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçitten aşağı uçtu, kazada sürücü yaralandı.
Kaza, merkez Ataşehir Mahallesi İmam Efendi Bulvarında bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki 23 ES 129 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçitten aşağı uçtu. Kazada, sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.
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