Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

Mersin’de otomobil yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erdemli ilçesine bağlı Sinap Mahallesi İnoluk mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tülay Çiftçi idaresindeki 33 ABR 365 plakalı otomobille rampa aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan otomobil yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Ters dönen otomobilde sürücü ile 3 çocuğu yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşların da yardımı ile ekipler tarafından çıkartıldı. 4 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.