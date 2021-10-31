Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana’nın Pozantı ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kamışlı yolunda meydana geldi. Mehmet Akıllıoğlu (55) yönetimindeki 01 RF 785 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla atarak uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler kazayı, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkışan Mehmet Akıllıoğlu’nun kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan İsmail Avcu ile Mehmet Arık itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı olarak çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı kaldırıldıkları Balcalı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.