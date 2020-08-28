Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK UÇURUMA YUVARLANAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANIRKEN, ARAÇTA YOLCU OLARAK BULUNAN EŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ.
Manisa’nın Salihli ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi yaşamını yitirdi.
Kaza, Salihli’nin Hacıhıdır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Evren (64) idaresindeki 35 UJY 51 plakalı Peugeot Partner marka kamyonet Kiremitli-Hacıhıdır yolu Dağardı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu yaklaşık 13 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan eşi Şefika Evren (63) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Şefika Evren ise yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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