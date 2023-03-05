Otomobil tünel içinde tırla çarpıştı: 2 yaralı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde tünel içinde otomobil ile bir tır çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Giresun-Gümüşhane karayolunun Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün beldesi sınırlarındaki Özkürtün Tüneli içerisinde meydana geldi. Hasan A. (23) yönetimindeki 64 ACN 407 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Salih D. (44) yönetimindeki 04 AAE 594 plakalı tırla tünel içerisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yara almazken, otomobil sürücüsü Hasan A. ile otomobilde bulunan Ömer Yasin Atak (18) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan kolunda sıkıntı olan Ömer Yasin Atak ise ileri tetkik ve tedavi için Trabzon’daki hastaneye sevk edildi.

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, her iki aracın da tünel içerisinden kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.