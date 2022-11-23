Otomobil, tuğla yüklü kamyonla çarpıştı: 1 ölü

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, otomobilin tuğla yüklü kamyonla çarpıştığı feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kemalpaşa ilçesi Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağında meydana geldi. İzmir-Ankara kara yolunda seyir halinde olan Serhat K. (35) idaresindeki 09 AHN 898 plakalı otomobil, Bağyurdu Mahallesi yan yoldan E-96 karayoluna çıkan O.T. İdaresindeki 45 ABV 591 plakalı tuğla yüklü kamyona çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serhat K., olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Öte yandan kamyon sürücüsü O.T. gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.