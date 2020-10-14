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Otomobil trafoya çarparak ikiye ayrıldı: 1 yaralı
ORDU’NUN ÜNYE İLÇESİNDE ALKOLLÜ OLDUĞU ÖĞRENİLEN SÜRÜCÜ ELEKTRİK TRAFOSUNA ÇARPARAK KAZA YAPTI.
Asayiş 14.10.2020, 03:31
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Ordu’nun Ünye ilçesinde elektrik direğine çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, C.T. idaresindeki 52 ET 062 plakalı Tofaş marka otomobil, Burunucu Mahallesi’nde direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik trafosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ve alkollü olduğu iddia edilen sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası trafonun parçalanması üzerine Burunucu Mahallesi’nde elektrik bir süreliğine verilemezken, iki parçaya bölünen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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