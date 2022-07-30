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Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, tırın altına girdi. Kazada, otomobildeki baba ve oğul hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı.

Asayiş 30.07.2022, 06:18
Otomobil tırın altına girdi: 2 kişi öldü, 1’i ağır 2 kişi yaralandı

Bursa’da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, tırın altına girdi. Kazada, otomobildeki baba ve oğul hayatını kaybederken, biri ağır iki kişi yaralandı.

Olay, Gemlik ilçesinden Bursa merkezine gelirken İstanbul Yolu Ovaakça Mevkiinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon hakimiyetini kaybeden 16 ABG 906 plakalı otomobilin sürücüsü Selçuk Türkmen (49), kavşaktan dönen Feyzi Ö.’nün (60) kontrolündeki 16 RCS 08 plakalı tırın dorsesine çarptı. Yarıya kadar tırın kasasının altına giren otomobili ihbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri çıkardı. Araçta bulunan baba Selçuk Türkmen ve oğlu Mustafa Türkmen’in (13) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Emirhan Türkmen (18) ve anne Meryem Özlem Türkmen (41) ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Öte yandan Emirhan Türkmen’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası trafik kontrollü bir şekilde tek şeritten verilirken, kaza ile alakalı tahkikat devam ediyor.

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