Otomobil tıra arkadan çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Niğde’de hareket halindeki tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, E.G. yönetimindeki 06 TZF 88 plakalı otomobil, Niğde-Kayseri kara yolu Aktaş beldesi yakınlarından önünde seyir halinde olan C.D. kontrolündeki 51 ET 118 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.G. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. E.G.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.