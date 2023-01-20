Otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

Samsun’da kavşaktan dönüş yapan tıra seyir halindeki otomobilin arkadan çarptığı kazada 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Samsun-Ankara yolu Kavak ilçesi Emirli İstasyon Sapağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.U. idaresindeki 19 ACJ 792 plakalı tıra, kavşaktan dönüş yaptığı sırada arkadan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü S.K. ile araçta bulunan 2 çocuk yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları ilk olarak Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Samsun merkezdeki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.