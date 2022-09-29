Otomobil tıra arkadan çarptı: 2 ölü

Aksaray’da seyir halindeki otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Aksaray-Adana karayolu 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Adana istikametine seyreden Fatih Demir (34) idaresindeki 06 CJP 05 plakalı Fiat marka otomobil önünde aynı istikamete seyreden Mithat A. (43) yönetimindeki 07 GKE 78 plakalı Ford marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaput kısmı tırın dorsesinin altına girerken, kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, yol üniversite kavşağından trafiğe kapatılarak yanda bulunan tali yoldan trafik akışı sağlandı. Sürücü ve yanında bulunan Serkan Akyüz (22) çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkıştı. Bunun üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 gence ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri 2 gencin de öldüğünü belirledi.

Ölen gençlerin yakınları sinir krizi geçirdi

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı incelemeler yaparken, acı haberi alıp olay yerine gelen 2 gencin yakınları sinir krizi geçirdi. Fenalaşan 2 gencin yakınları polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, Cumhuriyet Savcısı ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından 2 gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazanın şokunu yaşayan tır sürücüsüne 112 Acil Yardım ekipleri tarafından müdahale edildi. Ardından tır sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.