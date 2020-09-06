Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü
KOCAELİ’NİN GEBZE İLÇESİ D100 KARAYOLU’NDA TIRA ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ.
Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu’nda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü.
Kaza, gece saatlerinde Kocaeli’nin Gebze ilçesi D100 Karayolu Kirazpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oğuzhan İpekişleyen (25) idaresindeki 34 AYD 84 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 34 ZA 048 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan Oğuzhan İpekişleyen, hayatını kaybetti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan Oğuzhan İpekişleyen’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından İpekişleyen’in cenazesi morga kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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