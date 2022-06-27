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Otomobil tır dorsesine saplandı: 1’i ağır 3 yaralı

Sivas’ta otomobil tırın dorsesine saplandı kazada otomobilde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Asayiş 27.06.2022, 14:05
Otomobil tır dorsesine saplandı: 1’i ağır 3 yaralı

Sivas’ta otomobil tırın dorsesine saplandı kazada otomobilde bulunan 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas’ın Şarkışla ilçesi Pınarbaşı kavşağında meydana geldi. M.E idaresinde ki 46 PF 077 plakalı Scaina marka tırın Pınarbaşı kavşağından döndüğü esnada, Şarkışla istikametinden Altınyayla ilçesi istikametine seyreden N.Ö. idaresinde ki Fiat marka otomobil, tırın dorsesine saplandı. Feci kazada Fiat marka otomobilde bulunan N.Ö., D.Ö. ve Ş.Ö. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde ki yaralıları uzun süren uğraşlar sonucunda çıkarmayı başardı. Sağlık ekipleri yaralıları Şarkışla Devlet hastanesine kaldırdı. D.Ö. isimli vatandaşın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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