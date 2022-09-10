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Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk

Kocaeli’de bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Asayiş 10.09.2022, 16:27
Otomobil tavanında tehlikeli yolculuk

Kocaeli’de bir kişinin otomobilin tavanına uzanarak yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli’de seyir halinde olan 81 DD 054 plakalı otomobilin tavan kısmında bir kişinin uzanarak yolculuk yapması vatandaşları hayrete düşürdü. O anları gören diğer sürücüler telefonlarına sarılarak otomobil üstünde uzanan şahsı çekti. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye sokan şahıs, vatandaşların şaşkın bakışları arasında gözden kayboldu.

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