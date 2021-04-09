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Otomobil taşıyan çekici direğe çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta otomobil taşıyan çekinin yönlendirme levhasının direğine çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Asayiş 09.04.2021, 21:40
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Otomobil taşıyan çekici direğe çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta otomobil taşıyan çekinin yönlendirme levhasının direğine çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Kahramanmaraş Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. şehir dışından Göksun ilçesine otomobil taşıyan Mehmet Dişçeken (52) idaresindeki 46 F 4321 plakalı çekici, Batı Çevre Yolu’nda direksiyon hakimiyetini kaybederek yönlendirme levhasını taşıyan direğe çarptı.

Kaza sonrası ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada çekici üzerindeki otomobil bir başka çekiciye alınarak kaldırıldı.
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