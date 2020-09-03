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Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
OTOMOBİL TARLAYA UÇTU: 1 YARALI
Asayiş 03.09.2020, 06:06
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kaza sonrası araç sürücüsü yaralandı.
Kaza, gece yarısı Malkara - Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Yusuf Yasin Y. (19) yönetimindeki 59 LZ 193 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.
Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen araçta yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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