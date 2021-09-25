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Otomobil taklalar attı: 2 yaralı

Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 25.09.2021, 10:40
Otomobil taklalar attı: 2 yaralı

Zonguldak’ta Mithatpaşa Mahallesi’nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Diş Sağlığı Hastanesi önünde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çoktan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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