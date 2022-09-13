Otomobil taklalar atarak şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Denizli’de yoldan çıkan otomobilin taklalar atarak şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çal ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Denizli - Uşak Karayolundaki Zıpır Yokuşunda kent merkezine doğru seyir halinde olan Nazif Ş. idaresindeki 20 LZ 645 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık görevlileri, sürücü Nazif Ş.’yi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi, yolcu konumunda bulunan Arife A.’yı yaralı olarak Çal Devlet Hastanesi’ne kaldırırken, Etem Şen’in ise hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarına ardından cansız bedeni morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.